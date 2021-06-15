بعد 30 عاما من التدهور.. إنقاذ قرية حسن فتحي التراثية بالطريقة الفرعونية

بعد نحو 30 عاما من التدهور وبدعم من اليونسكو انتهى العمل بالمرحلة الأولى من مشروع ترميم ورفع كفاءة مباني قرية «حسن فتحي» التراثية بقرية القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث يتسلم جهاز التنسيق الحضاري المرحلة الأولى الأسبوع المقبل.

المسجد يعود للعمل تحت رعاية الأوقاف

وقال المهندس رامز عزمي استشاري المشروع، إن العمل انتهى بالكامل بالمسجد والمسرح والخان وهي المباني الأكبر بالمشروع ليعود المسجد لإقامة الشعائر بعد أن تم ضمه للأوقاف، فيما تم إسناد مهمة أدارة المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة ليعاود نشاطة باستقبال الفعاليات، فيما يدرس جهاز التنسيق الحضاري الجهة المشرفة على المشروع تحويل الخان الملحق بالقرية لمركز فني لإقامة ملتقيات نحت أو مراسم أو سمبوزيوم للفنانين.

وتابع عزمي أن أعمال الترميم شملت دعم الأساسات وحقن التربة ودعم الحوائط، وأنهينا مشكلة المياة الجوفية التي كانت السبب الرئيسي في تهديد مباني القرية وتصدع حوائطها بالعودة للطرق الفرعونية بعمل خندق ذو منسوب منخفض لتجميع المياة الفائضة من الزراعة والمتجمعة أسفل المباني وهذا كان الحل الأفضل لوقف التدهور، وتم استخدام مواد بيئية بالكامل واستعادة المواد التي استخدمها حسن فتحي في تشييد قريته بإعادة إنتاجها بنفس الخامات، وفي موقع العمل وقمنا بهدم التعديات والحوائط الخرسانية والطوب الأحمر التي ألحقها البعض ببعض مباني القرية.

عام من العمل وسط إجراءات احترازية

من جانبة قال المهندس عماد فريد استشاري المشروع «استغرق العمل في الترميم نحو عام وثلاثة أشهر وبالرغم من جائحة الكورونا إلا أن العمل لم يتوقف وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بمشاركة مجموعة من أمهر العمال المتخصصين في عمارة حسن فتحي رائد العمارة البيئية».

وتابع أنه يتبقى العمل في المرحلة الثانية في السوق وبوابتين ومنزل حسن فتحي وهو الأكثر تأثرا بالتدهور ويحتاج لتدخل عاجل يذكر أن قرية حسن فتحي كانت تضم 70 منزلًا ومسجد وخان ومسرح وعانت طويلًا من الإهمال، رغم كونها تراث عالمي يخضع لاتفاقيات اليونسكو وتمّ وقف أعمال ترميمها في 2016، بعدما تمّ الكشف عن أعمال ترميم خاطئة طالت المباني باستخدام مواد أسمنتية وطوب أحمر يتعارض مع الفكرة الأساسية لرائد العمارة البيئية «حسن فتحي» باستخدام مواد طبيعية تحافظ على البيئة وتتميز بالاستدامة وقلة التكلفة مما هدد بخروج القرية من قوائم اليونسكو.