تفحم سيارة محملة بالإسفنج في قرية حسن فتحي بالأقصر

نشب حريق، اليوم، في سيارة محملة بكميات من الإسفنج في مدخل قرية حسن فتحي التراثية بمدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر.

أتت النيران على محتويات السيارة وتفحمت بالكامل، وجرى السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر في الأرواح,

وكان علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، تلقى إخطاراً من عبد الناصر الرميحي، رئيس قرية حسن فتحي، أفاد باندلاع حريق هائل في سيارة نقل محملة بكميات من الإسفنج، وانتقلت النيران لسوبر ماركت كانت السيارة أمامه.

على الفور انتقلت قيادات المدنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى السيطرة على النيران قبل اندلاعها بالمنازل المجاورة بالقرية.