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محمود مسلم

اندلاع حريقين في المجلس الإقليمي الإسرائيلي بغلاف غزة

كتب:

وكالات
12:08 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021
غزة

غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ«اندلاع حريقين في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغيف) بغلاف غزة، يشتبه أنهما بفعل بالونات حارقة».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت الأربعاء الماضي، إلى اندلاع حريقين في منطقة جبال القدس، لافتة إلى أن أطقم الإطفاء عملت على إخمادهما بمساعدة أربع طائرات وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وقال موقع «والاه» الإسرائيلي إن هناك قلقا كبيرا من انتشار الحرائق إلى مناطق قريبة من المستوطنات.

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