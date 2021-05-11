يديعوت: الصواريخ الفلسطينية تمطر تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة «صور»

أعلنت كتائب القسام الفلسطينية في بيان لها، إنها قصفت مدينة تل أبيب بـ130 صاروخا ردا على قصف برج سكني، وقالت المقاومة الفلسطينية إنها ستواصل قصف تل أبييب ومستوطنات غلاف قطاع غزة الفلسطيني.

وهرع المستوطنون إلى الملاجئ في كل من تل أبيب وحيفا ورعنانا ومستوطنات غلاف غزة، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف برجا سكنيا مكونا من 12 طابقا، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن جولة التصعيد الحالية ستستمر على الأرجح لعدة أيام؛ إذ بدأت في شن غارات جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل من القطاع، بما في ذلك تجاه القدس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي هيداي زيلبرمان: «في الأيام القليلة المقبلة، ستشعر حماس بذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة ولن يستغرق الأمر بضع دقائق، بل سيستغرق بضعة أيام».

وتابع في تصريحات له، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لمجموعة واسعة من الاحتمالات، بما في ذلك صراع أوسع مع عملية برية، وكذلك عودة عمليات الاغتيال لكبار قادة الفصائل الفلسطينية، بحسب «تايمز أوف إسرائيل»، مؤكدا: «كل شيء على الطاولة».

وفي ذات السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الأقصى، ما أدى إلى سقوط جرحى.