5 معلومات عن طريق بنها المنصورة الجديد الحر.. بطول 73 كيلومترا و7 كباري

بدأت وزارة النقل في تنفيذ مشروع طموح للربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية، لتقليل زمن الوصول بين المحافظتين، وهو ما يسهل السفر والانتقال وحركة التجارة عن طريق إنشاء طريق حر ويتخلله عدد من الكبارى على طريق جديد حر يربط بين المحافظتين بطول 73 كيلو متر في منطقة البر الأيمن للرياح التوفيقي، بعد أن تم الانتهاء من تطوير البر الأيسر للطريق، مما يسهم بصورة إيجابية في تيسير حركة نقل المواطنين والبضائع بين مختلف المدن والمحافظات، وهو ما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات.

معلومات عن طريق بنها المنصورة الجديد

وتقدم «الوطن» 5 معلومات عن الطريق الجديد:

بدأت المرحلة الأولى من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة والذي يبلغ طوله 73 كيلو متر.

الهدف من مشروع طريق بنها المنصورة الجديد

يهدف المشروع إلى ربط طريق بنها المنصورة الجديد بالطريق الإقليمي، وكذا الطريق الزراعي والطريق الزراعي القديم عند كوبري المصنع الحربي، مما سيُسهم في رفع مستوى الخدمات وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وخاصة محافظات «الدقهلية – القليوبية – دمياط – الغربية»، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق، وخاصة في مراكز «بنها – ميت غمر – أجا – مركز المنصورة »، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ويبدأ تنفيذ القطاع الأول من طريق بنها المنصورة الجديد بتطوير البر الأيمن للرياح التوفيقي من بنها حتى ميت غمر «مرحلة أولى»، يبلغ طوله 7 كيلو مترات.

عدد كباري طريق بنها المنصورة الجديد

ويشمل طريق بنها المنصورة الجديد 7 كباري، وهم: «قنطرة بحر مويس، وكوبري جمجرة، وكوبري أسنيت، وكوبري كفر شكر، وكوبري المنشاة، وكوبري صهرجت، وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد».

ويشمل طريق «المنصورة بنها» الحر الجديد إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح، بالإضافة إلى رفع كفاءة 13 مأخذ ري، كما يتضمن طريق بنها المنصورة الجديد أعمال تطوير طريق بنها المنصورة الجديد إنشاء 4 حارات وطريق خدمة، إلى جانب إنشاء كوبري جمجرة وكوبري مويس.