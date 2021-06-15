24 ساعة محافظات.. أم تقتل رضيعتها وبراءة مدرس من التحرش

شهدت محافظات مصر خلال 24 ساعة الماضية، أحداثا متلاحقة تمت متابعاتها بأخبار وتقارير مهمة، نقدم لقراء «الوطن» أهم 7 أخبار تم نشرهم، وجاء في مقدمتهم اعترافات أم قتل طفلتها وعمرها 3 أيام لخوفها من الفضيحة، وبراءة مدرس من الاتهام بالتحرش بطالبة، واستخراج «مفك» بطول 10 سم من رأس مواطن بـ«جامعي سوهاج» وصدور حكم بإعدام شقيقين لاتهامهما بقل سيدة كان تحرس مصنع بلاستيك في العبور ومتابعة لحادث كفر الشيخ والتي لقى فيها صديقان مصرعهما وأصيب الثالث في حادث تصادم.

أم تقتل طفلتها بعد 3 أيام من ولادتها لخوفها من الفضيحة

اعترفت الأم المتهمة بقتل طفلها الرضيع بعد 3 أيام فقط من ولادته، في محافظة الشرقية، بأنها حملت في الطفل نتيجة علاقة غير مشروعة، وأنها حاولت نسبه إلى زوجها، الذي شك في أمرها، فأقدمت على التخلص من الطفل، خوفاً من الفضيحة... التفاصيل من هنــــــا

براءة مُدرس من تهمة التحرش بطالبته

6 شهور أو أقل قضاها مُدرس رياضيات محبوسًا احتياطيا، على ذمة اتهامه بالتحرش بطالبة خلال درس خصوصي بمدينة بني سويف، وهي القضية التي شغلت الرأي العام في محافظة بني سويف، على مدار تلك الفترة، خاصة أن الجميع يُشيد بأخلاق وأمانة المُدرس، كما تضامنت نقابة المعُلمين معه، وزملائه وأسرته وأهالي قريته بهبشين، في مقابل بلاغ من طالبة ووالدها يتهمانه بالتحرش بها عقب انتهاء درس خصوصي، ليتم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية حتى تحال إلى محكمة الجنايات، وصولا لقضاء المحكمة بالبراءة. ... التفاصيل من هنــــــا

السجن 6 أشهر لـ3 متهمين بالتنمر على شخص من ذوي القدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، أمس، بمعاقبة 3 متهمين بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحبس 6 أشهر لكل منهم، بعد أن وجهت لهم اتهامات بهتك عرض المجني عليه «إ.ا.م» بالقوة حال تواجده بالطريق العام وتنمروا عليه حال كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصد وضعه موضع السخرية والحط من شنه وإقصائه من محيطه الاجتماعي كما قاموا بنشر فيديو متضمنا الواقعة من شأنه الإساءة للمجني عليه والحط من شأنه... التفاصيل من هنــــــا

حبس طالب هدد بنشر فيديوهات وصور لفتاة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز جهينة، شمال سوهاج، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالاتصال بطالبة وتهديده لها بنشر مقاطع فيديو وصور لشقيقتها، وطلب مبلغاً مالياً مقابل عدم نشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزته الهاتف المستخدم في الواقعة. ... التفاصيل من هنــــــا

استخراج «مفك» بطول 10 سم من رأس مواطن بـ«جامعي سوهاج»

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، في استخراج مفك يبلغ طوله 10 سنتيمترات، من رأس مواطن يبلغ من العمر 45 عاماً، وإنقاذ حياته بعد ما أصيب به أثناء مشاجرة. ... التفاصيل من هنــــــا

الإعدام لشقيقين قتلا حارسة مصنع بلاستيك بالعبور

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالإعدام للشقيقين «مجدي.ع.ع.م» 40 عامًا، «محمد.ع.ع.م» 37 عامًا؛ لقتلهما المجني عليها «زينب.ع.م» حارسة بمصنع بلاستيك، عمدًا بغير سبق الإصرار والترصد بمدينة العبور، بعد أن أجهزا المتهمين عليها وقاما بتقييد أيديها وأرجلها باستخدام حبل، وحبسا أنفاسها مستخدمين في ذلك قطعة من القماش حتى فاضت روحها لباريها، قاصدين من ذلك قتلها... التفاصيل من هنــــــا

مصرع صديقين وإصابة ثالث في حادث بكفر الشيخ

شابان لم يتخطَ عمرهما 26 عاما، جمعتهما الصداقة والجيرة لسنوات طويلة، ثم فوجئ أهالي منطقة «العزبة الجديدة»، التابعة لمدينة كفر الشيخ، بمنشور متداول عبر جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يفيد بوفاتهما معاً، حيث جمعتهما الصداقة والجيرة والموت، إثر حادث أليم تعرضا له مع صديقهم الثالث، بإحدى مناطق القاهرة، وجرى نقل جثمانيهما وصديقهما المصاب إلى مستشفى الشروق العام. ... التفاصيل من هنــــــا