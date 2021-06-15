ما هو تطبيق GB Whatsapp؟.. اعرف مميزات وعيوب استخدامه

مع انتشار التحديثات والتعديلات على تطبيقات المحادثات والمراسلات خلال الآونة الأخيرة، زادت عمليات البحث من قِبل المستخدمين حول أفضل التطبيقات التي تمنحهم المزيد من المميزات والإمكانيات خلال استخدام التطبيق.

وفي هذا السياق، زادت عملية البحث خلال الأيام الماضية حول تطبيق النسخة المُعدلة من تطبيق الواتساب «GB whatsapp» ما جعله يتصدر محركات البحث الشهيرة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن التطبيق ومميزاته وعيوبه، والفرق بينه وبين تطبيق الواتساب وذلك على النحو التالي:

ما هو تطبيق GB whatsapp؟

ويعد تطبيق GB whatsapp هو النسخة المُعدلة من تطبيق الواتساب الرئيسي، مع إضافة العديد من الخصائص التي يحتاجها المستخدم ولكن لا يجدها في واتساب نفسه مثل إزالة مشاهدة الرسائل.

ووفقًا لما ذكره موقع «gizbot»، تعد أحد ميزات تطبيق GB WhatsApp، هو السماح للمستخدمين بالوصول إلى حسابين واتساب على هاتف واحد، إلا أنّه لا يمكن للمستخدمين تحميلة من متجر جوجل بلاي Google Play.

ومن بين المميزات التي يمنحها التطبيق للمستخدمي أيضًا إمكانية إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، والنقر على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال والاحتفاظ بها على هاتفك بنقرة واحدة، فضلًا عن أنّه يسمح بزيادة حجم مشاركة الفيديو من 16 ميجابايت إلى 30 ميجابايت، وإرسال ما يصل إلى 90 صورة في نفس الوقت بدلًا من 10 صورة فقط.

ومن أبرز سلبيات البرنامج أنّه يحتوي على العديد من الإعلانات بخلاف ماهو متبع في التطبيق الرسمي، كما أنّ التحديثات غير متوفرة عن طريق المتجر الرسمي للهاتف، وبدلًا من ذلك عليك دائمًا البحث عن نسخة وتثبيتها يدويًا لتحديث التطبيق.

كما أنّ نسخ الواتساب المعدّلة بناءً على الصلاحيات المعطاة لها من قِبل المستخدمين، يمكنها تثبيت أي تطبيق على جهازك سواءً أكان خبيث أم لا، ولا يمكن أن تعمل نسخ واتساب المعدّلة دون أن توافق أنت على إعطائها لهذه الصلاحيات.

جدير بالذكر أنّ خدمة واتساب أطلقت حملة إعلانية جديدة للترويج لميزات الخصوصية والأمان الخاصة بها، إذ شددت على أهمية التشفير من طرف إلى طرف، الذي يستخدم لضمان أن المرسل والمستلم قادران فقط على قراءتها، لذا يكون من المستحيل تقنيًا على واتساب رؤية أي رسائل يتم إرسالها من خلال تطبيقها أو إتاحتها لجهات تطبيق القانون أو الحكومات.