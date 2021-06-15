السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة هاتف و50 جنيها من سائق «توك توك» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بسرقة هاتف و50 جنيها من سائق «توك توك» بالسجن 3 سنوات لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة وحسين إبراهيم عمار وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

وتعود أحادث القضية رقم 4428 لسنة 2021 جنايات أبو كبير والمقيدة برقم 217 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط كلا من «أحمد. م. ا. أ»، 21 عاما، بائع خضار، ومقيم المنشية الجديدة مركز أبو كبير، و«جمال. ص. ع. ح»، 21 عاما، استورجي، ومقيم شرفة الدوة مركز أبو كبير، " لقيامهم بسرقة هاتف ومبلغ مالي 50 جنيها خاص بالمجني عليه «إبرهيم. م. إ. أ. ف»، بأن استقلا رفقته «توك توك» قيادته، ووجهاه إلى منطقة بعيدة عن أعين المارة بالطريق العام، وحال ذلك أشهر الأول سلاح أبيض «مطواة»، واضعا إياها على عنقه، فيما قام الثاني بسرقة هاتف و50 جنيها.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.