محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء مشروع كوبري الثقافة

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الأعمال النهائية لمشروع كوبري الثقافة بوسط مدينة سوهاج، للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة سير العمل، والذي يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة أكثر من 300 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ خلال جولته مطالع ومنازل الكوبري، وأعمال إنشاء سلم المشاة أعلى المزلقان، بالإضافة إلى أعمال تركيب البائكة المعدنية أعلى السكة الحديد، موجها بضرورة الاهتمام بأعمال التشطيبات النهائية، وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الكوبري؛ ليظهر بالشكل اللائق.

وأكد «الفقي» على حرص المحافظة على استيعاب التوسعات العمرانية الكبيرة وزيادة الحركة المرورية مستقبلا، لافتاً إلى أن مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة سيحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المروري.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للانتهاء من المشروع، والتنسيق المستمر بين الشركة المنفذة والفريق الاستشاري بكلية الهندسة، وإدارة مرور سوهاج، لإزالة أية معوقات.

يذكر أن طول الكوبري الرئيسي يبلغ 650م بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5م إلى 19.5م، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد 200م بعرض 6.8م بواقع حارتين، ومطلع من شارع أسيوط - سوهاج 175م بعرض 6.8م بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة 135م بعرض 6.3م بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية.