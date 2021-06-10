محافظ سوهاج: عودة العمل باللجنة الطبية للسيارات المجهزة

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن عودة العمل باللجنة الطبية للسيارات المجهزة، وفتح موقع اللجان الطبية المتخصصة لاستقبال تسجيل الطلبات، على أن تعقد أول جلسة يوم الاثنين 21 يونيو الجاري.

وتُعد لجنة السيارات المجهزة بسوهاج هي اللجنة الثالثة على مستوى الجمهورية، بعد الفرع الرئيسي بالقاهرة، وفرع الإسكندرية، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

وتوقف عمل اللجنة خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، والتعديلات الخاصة بلائحة منح السيارات المجهزة، بما يتماشى مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصبح يتيح حصول جميع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من حاملي كارت الخدمات المتكاملة على سيارة مجهزة.

وتم عودة العمل باللجنة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بينما لم يتم عودتها للعمل في سوهاج، إلا أن المحافظ، اللواء طارق الفقي، تواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي وافقت على عودة عمل اللجنة بمحافظة سوهاج.