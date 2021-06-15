يترقب طلاب المرحلة الإعدادية الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها، بعد مراجعتها جيدًا، والانتهاء من رصد جميع درجات الطلاب.

وتستعرض «الوطن» في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء خاصة من أبنائها الطلاب، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس وخطوات الحصول على النتيجة على النحو التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

من المقرر أن يحصل الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الرابط من هنــــــــــا.

إذ يدخل الطالب أو ولي الأمر على الموقع، ثم يضيف رقم الجلوس، والضغط على «عرض النتيجة» لتظهر فورًا أمام الطالب، كما يمكن إجراء عملية بحث جديد برقم جلوس آخر للحصول على نتيجة مختلفة.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أنهو يوم الاثنين الموافق 7 يونيو 2021، شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 وعددهم 82030 طالبا، و76766 طالبة، بمجموع 158796 طالب وطالبة، داخل 751 لجنة، بالإضافة لعدد (2) على مستوى الجمهورية، يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة، وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأنّ الدولة تتخذ الإجراءات الاحترازية كافة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة جنوب سيناء

واعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بنسبة نجاح بلغت نحو 92.92%.

وكشف محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظة؛ إذ تقدم للامتحان 2912 طالبا وطالبة، حضر منهم 2807 طالب/ طالبة، وغاب 105 طلاب/ طالبات، نجح منهم 2286 طالب/ طالبة.

وأثنى وكيل الوزارة على دعم محافظ جنوب سيناء للعملية التعليمية وأبنائه المتفوقين، وأعلن المحافظ أنّه سيتم تكريم المتفوقين خلال الأيام المقبلة.