موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 القليوبية رسميا (تفاصيل)

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقليوبية وفق ما اعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عقب انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي، وحددت موعد ظهور النتيجة 10 أيام من انتهاء الامتحان، ومن المتوقع إعلان النتيجة مع نهاية الأسبوع الجاري.

استمرار أعمال التصحيح لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

من جهته، أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح ورصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 مستمرة حتى إعلان النتيجة في أقرب وقت من خلال الموقع الرسمي الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وموقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وموقع محافظة القليوبية.

وأشار إلى استمرار اعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية في مادتي الجبر والدراسات الاجتماعية، على أن يتم إعلان النتيجة فور انتهاء أعمال التصحيح، ورصد الدرجات التي قد تكون الخميس المقبل أو أول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح إجابات طلاب الشهادة الإعداية 2021 تجري حاليًا داخل كنترول الشهادة الإعدادية 2021 تمهيدًا لرصد وتجميع واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، فور الانتهاء من كافة أعمال الكنترول، ومازالت أعمال الكنترول مستمرة حتى الآن.

رابط إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2021

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الرابط التالي لإعلان نتيجة الإعدادية 2021 فور إنتهاء التصحيح والرصد وإعتمادها من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان حيث يمكن للطالب الحصول علي نتيجته من خلال الرابط المخصص علي موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة او من صفحة محافظ القليوبية علي الفيس بوك من هنا

طلاب القليوبية يشيدون بمستوي إمتحانات 2021

كان طلاب الشهادة الإعدادية فى القليوبية، قد اختتموا إمتحانات نهاية العام الأسبوع الماضي حيث أدوا الامتحان فى أخر مادة الاثنين الماضي، وهي الدراسات الإجتماعية والتاريخ.

وأكد الطلاب أن الامتحانات بشكل عام هذا العام كانت فى مستوى الطالب المتوسط إلا أنها كانت تتضمن نقاط تميز الطالب المجتهد والمتميز عن غيره، وجيدة إلى حد كبير عن مثيلاتها من الأعوام الماضية.