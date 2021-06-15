عاجل.. النيابة العامة: أبو الفتوح ما زال محبوسا على ذمة قضايا أخري

أصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن ما جرى تداوله حول إخلاء سبيل المتهم عبدالمنعم أبو الفتوح، مؤكدة أن الأخير لا يزال محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، أخلت سراح كل من عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، وأسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، وسبعة آخرين، بعد ساعة من صدور القرار، في القضية رقم 1781 لسنة 2019.

ولكن المتهمين لا يزالون محبوسين على ذمة قضية رقم 440 لسنة 2019.

وقضى أبوالفتوح ورفاقه نحو 5 أشهر في السجن على خلفية القضية رقم 404 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم قضية «التنظيم الدولي للإخوان»، والتي شهدت اتهام أبوالفتوح و22 آخرين من قيادات الإخوان بغسل الأموال وتلقي أموال من الخارج، والانضمام لجماعة محظورة.

وقال مصدر قضائي، إن القضية لم تنته بعد، وإخلاء أبوالفتوح على ذمتها، ولا يزال هناك 5 متهمين محبوسين على ذمتها، وتجرى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول التحقيقات معهم بشأن التهم المنسوبة إليهم.