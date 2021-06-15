قبل انطلاقها بساعات.. تفاصيل الدورة 22 من الإسماعيلية السينمائي

ساعات قليلة تفصل جمهور وعشاق السينما عن انطلاق فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والمقرر أن تنطلق في الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، برئاسة الناقد عصام زكريا، وتشمل مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام من مختلف دول العالم.

أبرز معلومات عن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي:

- يفتتح الفيلم الوثائقي الطويل «فرح» للمخرجة جوليا بانتر، فعاليات المهرجان، وترسم المخرجة في 80 دقيقية، هي مدة عرض الفيلم، حيث يتناول المجتمع الحديث الذي يتعرض لضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية، من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينيا.

- يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة 14 فيلما، بينما تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تضم 15 فيلما، ويتنافس في مسابقة الرسوم المتحركة 15 فيلما.

- يتنافس في مسابقة أفلام الطلبة 14 فيلما، بينما تضم لجنة تحكيم المسابقة: خالد أحمد بهجت، نجا الأشقر والمخرجة دينا عبد السلام.

- تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة كلا من: نجوم الغانم، ديان بيتروفيتش، هالة خليل، بالإضافة إلى المخرج العراقي عباس فاضل، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي والتحريك كلا من: السيناريست تامر حبيب، فنان الرسوم المتحركة توماس ويلز، المخرج والناقد المغربي عبد الإله الجوهري، إيلينا كورزيفا، وبنيامين كورتيشي.

- تشمل الدورة الـ22 مجموعة واسعة من التكريمات، وتضم الناقد السينمائي كمال رمزي، الفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر.

- خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، وبسمة.

- يصدر المهرجان 7 كتب على هامش فعاليات دورته الـ22، وتشمل: «تاريخ السينما المصرية» للناقد محمود قاسم، «كمال رمزي صاحب الرؤية» للكاتب الدكتور حسين عبد اللطيف، وكتاب «السينما الوثائقية: النوع الفيلمي.. سقوط الحدود والقيود» تاليف أحمد عبد العال، ضياء حسني، علياء طلعت، محمد سيد عبد الرحيم، رامي المتولي.

و«سينما الواقع.. إطلاله على حداثة السينما الوثائقية المعاصرة» للناقد والمخرج صلاح هاشم، وكتاب «أعمدة السينما المصرية في القرن العشرين» للمخرج هاشم النحاس، كتاب «يوسف أدريس بين الأدب والسينما» للكاتب والسيناريست عاطف بشاي، وأخيرا كتاب «وجوه الحقيقة إتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية» للناقدة صفاء الليثي.

- تقام عروض وأفلام المهرجان في قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مكتبة مصر، نادي الشجرة، الدنفاه، حديقة ميدان «النافورة»، أمام قصر الثقافة، والحديقة المفتوحة بفندق «توليب».