محافظ مطروح: تعاون بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اهتمام القيادة السياسية المصرية بالحفاظ على البيئة والمراعى الطبيعية، خاصةً في المحافظات الحدودية، لما لها من أهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الدعم السياسي والإعداد لعدد من التشريعات والقوانين، مشيداً بالتعاون بين محافظة مطروح ومشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتبادل الخبرات في إطار المشروع المنفذ بكل من مصر والأردن.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي بالمملكة الأردنيه الهاشمية، بحضور الدكتور نبيل مصاروة، وزير البيئة الأردني، والدكتور هاني الشاعر، مدير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا، وأعضاء اللجنه التوجيهية.

تعاون بين وزارة الزراعة وبحوث الصحراء وسيداري لتنمية المراعي

وأكد محافظ مطروح على عمق الترابط التاريخي الوثيق بين مصر والأردن إنطلاقاً من علاقة الإخوة والمصالح المشتركة، وإيماناً بأهمية التنمية في تحقيق الاستقرار، مع مد جسور ذلك التواصل والتعاون في كافة المجالات، مشيداً بالمشروع المنفذ من خلال تنمية المراعي بمنطقتي أبو مزهود واجعوين، بالتعاون بين كل من وزارة الزراعة، ومركز بحوث الصحراء، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، فى إطار اهتمام المشروع بتنمية المراعى والثروة الحيوانية، التي تأثرت كثيراً وتناقصت أعدادها خلال السنوات السابقة، بسبب تدهور المراعى الطبيعيه.

ونبه على المتابعة المستمره لأنشطة المشروع بهدف تعزيز وإعادة تأهيل المراعي وإدارتها وتقديم خدمات لمربي الثروة الحيوانية على نحو مستدام، مع توفير خدمات النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي في الأردن وجمهوريه مصر العربية، وتحفيز التوسع في هذا النهج على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع تطبيق الإستراتيجيات والإتفاقيات الدولية والوطنية التي تساهم في قطاع البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي الذي يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي لدى المجتمعات المحلية، والذى توج بتوقيع بروتوكول بإنشاء صندوق تنميه المراعى والثروة الحيوانية بتمويل مشترك بين محافظة مطروح ومشروع المراعي بهدف دعم المربيين خاصه خلال فترات الجفاف.

دعم صندوق المراعى لتنمية الثروة الحيوانية فى مطروح

وأكد محافظ مطروح على إتخاذ خطوات جادة لدعم صندوق المراعى ضمن مشروع HERD والإستعداد لمزيد من تقديم التعاون والدعم فى هذا المجال، بما يحقق حياة كريمة للمربيين ويحافظ على الثروة الحيوانية، من خلال حسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها، والقدرة على مواجهة التحديات واستغلال أنسب الفرص المتاحة تقديم قروض عينية لتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية وبشروط وإجراءات ميسرة، وكذلك تقديم قروض عينيه للمرأة لدمجها في المنظومة الإنتاجية وتقديم خدمات لها لمساعدتها على تحسين دخل الأسرة، بالإضافة إلى دعم البناء المؤسسي للجمعيات الأهلية والتعاونية العاملة في مجال الثروة الحيوانية والمراعي وتنمية قدراتها في مجال المال الدوار.