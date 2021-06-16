«على حسب مكان الموت».. خطوات استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة

بتعدد أسباب الوفاة ما بين قتيل وجثته في ثلاجة إحدى المشارح، وبين متوفى في المستشفى وثالث متوفى في البيت، اختلفت أيضا إجراءات استخراج تصريح الدفن حسب نوعية الوفاة.

أولا- قتيل في المشرحة

1- يتوجه قسم الشرطة، الذي حدثت الوفاة في محيطه بسبب جنائي «قتل»، إلى النيابة العامة، والحصول على تصريح بإجراء الصفة التشريحية «التشريح»، وتصريح آخر بالدفن، وتسليمهما للمشرحة للبدء في عملية التشريح وكتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة لإرساله إلى النيابة العامة صاحبة قرار التشريح.

2- يأتي دور أسرة المتوفى «القتيل» بالذهاب إلى المشرحة وأخذ صورة من قرار النيابة وإخطار من المشرحة موجه إلى مكتب الصحة التابع له.

3- تصوير بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد رقم قومي للمتوفى، وتصوير بطاقة الرقم القومي للمبلغ والذهاب إلى مكتب الصحة التابع له المشرحة، وتقديمهم مع طابع بجنيه فقط، وإخطار مفتش الصحة بالجبانة التي يريد الدفن بها لتقديم أصل تصريح الدفن للمسؤول عن الجبانات.

ثانيا- ميت في المستشفى

1- ترسل إدارة شؤون المرضى بالمستشفى إخطارا «تبيلغ بالوفاة» إلى مكتب الصحة، ويشرح فيه الحالة المرضية وسبب الوفاة وتوقيتها بالساعة والدقيقة.

2- يذهب «المُبلِّغ» ولا يشترط أن يكون أحد أقارب المتوفى قد يكون جاره أو صديقة أو حتى ممرض بالمستشفى الذي حدث به الوفاة، إلى مكتب الصحة ومعه أصل بطاقتة الرقم القومي وصورة منها وأصل بطاقة الرقم القومي للمتوفى وصورة منها أو أصل شهادة ميلاد رقم قومي وصورة منها، لكي يطَّلع مفتش الصحة على الأصل ويحتفظ بالصور مع دفع جنيه واحد للطابع، ويتم إصدار تصريح الدفن بالجبانة التي يختارها أسرة المتوفى.

ثالثا- ميت في البيت

1- يذهب المُبلِّغ إلى أقرب مكتب صحة لمكان الوفاة ومعه أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبالمتوفى، ويقوم بإخطار مفتش الصحة بالوفاة، ثم ينتقل مفتش الصحة مع المُبلِّغ ويتم الكشف الظاهري على البيان هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

2- يذهب مفتش الصحة والمبلغ معا إلى مكتب الصحة ويتم أخذ صورة من بطاقة المتوفى وصورة من بطاقة الرقم القومي للمبلغ وطابع بجنيه، ويتم إصدار تصريح الدفن باسم الجبانة التي ترغب أسرة المتوفى في دفنها بها.

شهادة الوفاة

يختلف الأمر كليا عن الإبلاغ عن الوفاة، فتصريح الدفن أي شخص سواء قريب أو بعيد أو حتى غريب عن المتوفى يستطيع أن يستخرجه، وأما في حالة استلام شهادة الوفاة، فإن الإجراءات والقانون لا يسمح باستلامها إلى أقارب المتوفى من الدرجة الأولى، ولا يحق لشقيقه استلام شهادة الوفاة طالما لدى المتوفى زوجه وأبناء، حيث إن شهادة الوفاة تعامل معاملة الميراث في استلامها.