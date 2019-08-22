أمرت نيابة صدفا بمحافظة أسيوط، بعودة جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف بالبندر دائرة المركز للمستشفى، وذلك بعد أن صرحت بدفنهم وأمرت بتسليم الجثامين لذويهم.

وذكر أحد الأهالي لـ"الوطن"، رفض ذكر اسمه، أن إدارة المستشفى بعد أن صرحت لأهالي المتوفين بتسلم الجثث تنفيذا لقرار النيابة وتجهيزها للدفن، ووصلت الجثث بالفعل للمنازل وتم تجهيزها للدفن، فوجئ الأهالي بسيارات الشرطة تصل بقرار جديد للنيابة بإعادة الجثث مرة أخرى لمشرحة المستشفى، وإلا لن يتم استخراج تصريح الدفن.

ولفت إلى أن الأهالي أعادوا الجثث مرة أخرى للمستشفى وينتظرون إفراج النيابة عن الجثث.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة صدفا، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بسقوط 4عمال ببالوعة صرف بمدينة صدفا.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والإنقاذ، وتم انتشال العمال الأربعة 2 منهم جثث هامدة، و2 في حالة إعياء شديدة توفوا أثناء نقلهم للمستشفى، وبالفحص تبين مصرع كلا من "عصام زهران محمد" 42 سنة، و"أيمن سعد محمد " 47 سنة، و"زين عبد الستار حسين "30 سنة، و"لاوى نشأت مجاهد " 16سنة، وجميعهم من العمالة الموسمية بشركة الصرف الصحي بأسيوط.

وكشفت التحريات، التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام العمال بتفريغ حمولة صرف صحي من بيارة صرف بمنطقة لم يدخلها الصرف الصحى بعد، في بالوعة صرف صحي رئيسية، سقط فيها خرطوم السيارة، فنزل أحدهم لانتشال الخرطوم، لكنه أصيب باختناق وغرق، وكلما حاول زميل إنقاذ سقط هو الآخر وتوفى الأربعة في هذه البالوعة.

وجرى نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة مستشفيات صدفا والغنايم المركزي، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.