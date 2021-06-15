خطوات تقديم شكاوى مستخدمي الاتصالات بطريقة الإشارة إلكترونيا

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو، من خلال موقع الجهاز على الانترنت، ويجري من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها وحلها، وتأتي هذه الخطوة، تيسيرًا على المستخدمين من متحدي الإعاقة، لضمان رفع معدلات رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وبما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

ويتيح الجهاز خدمة تلقي الشكاوى لمتحدي الإعاقة لمن صُعدت شكواهم، ولم يتمكنوا من حلها مع مقدمي الخدمة أو بشكل مباشر، لمن ليس لهم طريقة تلبي احتياجاتهم في التواصل مع مشغل الخدمة الخاص بهم.

وفي هذا الصدد، فقد وجّه الجهاز شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، بضرورة توفير خدمة تلقي الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة في أقرب وقت ممكن، وتهيئة نقاط البيع والمنافذ لاستقبالهم وتيسير معاملاتهم.

ويعمل مركز تلقي شكاوى المستخدمين من الصم وضعاف السمع من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

خطوات تقديم شكوى بطريقة الإشارة

- الدخول على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من هنـــــا.

- في أعلى يمين الشاشة، قم بالضغط على علامة ضعاف السمع.

- ستظهر أمامك نافذة منبثقة عن النافذة الأصلية تتضمن رسالة «‎يرجى الانتظار وسوف يقوم أحد مندوبينا بالرد عليكم في أقرب وقت».

- بعد ذلك تظهر شاشة لأحد ممثلي الخدمة متحدثًا إليك بلغة الإشارة، كما يظهر أمامك إمكانية تفعيل خاصية تفعيل الكاميرا أو المايكروفون أو كتابة رسالة نصيًا، مع إمكانية إرفاق أي مستند أو صورة مع الرسالة.

ويأتي هذا في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة، لدمج وتمكين المواطنين من متحدي الإعاقة داخل المجتمع المصري، وانطلاقًا من دور الجهاز في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وحرصًا منه على تعزيز طرق التواصل مع كل أطياف المجتمع.