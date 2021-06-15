وزير الخارجية: مصر مصرة على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية بخصوص السد الإثيوبى

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر مصرة على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية بخصوص السد الإثيوبي، وجاء ذلك في كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري؛ لبحث قضية السد والذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية «الدوحة».

ووجه شكرى، في بداية كلمته، الشكر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطارئ، الذي دعت له مصر لوضع أشقائها العرب في صورة ما يجري حالياً اتصالاً بمفاوضات السد مع الجانب الإثيوبي، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية.

وقال وزير الخارجية المصري، إن مصر والسودان انخرطا، طوال سنوات عشر، في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، وما زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضررًا جسيمًا.