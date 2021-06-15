رئيس التحرير

محمود مسلم

بالاجتماع التشاوري فى الدوحة.. وزير الخارجية يلتقي نظيرته الليبية

كتب:

الوطن
03:20 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

التقى وزير الخارجية سامح شكري، بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة، حيث ناقشا التطورات على الساحة الليبية واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وأكد الوزير شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر في الأيام القادمة، حيث تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.

 

اقرأ المزيد:

تفاصيل استقبال سامح شكري نظيره الإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

عاجل.. سامح شكري يلتقي وزير الخارجية القطري غدا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني

سامح شكري: السيسي مهتم بشكل شخصي بالقضية الفلسطينية

سامح شكري يرد على إثيوبيا: وافقوا على التدويل بإرادتهم الحرة