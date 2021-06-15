«الرياضة» تعلن تفاصيل منحة تعليم فن الحلي المجانية

كشفت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن التفاصيل الكاملة لمنحة مجانية لتعليم فن الحلي والمجوهرات مقدمة من مؤسسة عزة فهمي للحلي للتدريب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس».

مجالات التدريب

أوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن التدريب في 5 مجالات مختلفة وهي، «تجميع يدوي، سبك الشمع، تركيب أحجار، تلميع وطلاء، تجهيز خامات»، وذكرت أن مدة تنفيذ الكورس تكون من 4 إلى 8 أشهر وتختلف باختلاف مجال التدريب، بين الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ومصنع عزة فهمي لتصنيع الحلي والمجوهرات.

مميزات الالتحاق بمنحة عزة فهمي للحلي

تركز الدورة التدريبية بشكل أكبر على تقديم المحتوى العملي عن النظري حيث تبلغ نسبة الأول 80% إلى 20% للنظري، ويقدم التدريب العملي خبراء متخصصين في مجال الحلي، فضلا عن توفير وسيلة انتقال إلى مقر التدريب وتوفير وجبة غذاء للمشارك، وفي نهاية المنحة يتم توفير فص عمل للجادين.

شروط الالتحاق بمنحة عزة فهمي لـ «الحلي»

حددت المنحة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة التدريبية، مع العلم أن الأولوية للشباب، وهي:

- أن تتراوح أعمار المتقدمين ما بين 18 إلى 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلا علي مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- تأدية الخدمة العسكرية.

- التفرغ خلال فترة المنحة.

المستندات المطلوبة

وجاءت الأوراق المطلوب تسليمها بعد اجتياز المقابلة على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية للمتقدم.

- شهادة الموقف من التجنيد.

التسجيل في منحة عزة فهمي للحلي

يتم تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الدخول على الرابط المنشور على موقع وزارة الشباب والرياضة وعلى صفحتها الرسمية «الفيس بوك»،