منحة مجانية لتعليم فن الحلى من عزة فهمي بالتعاون مع الشباب والرياضة

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، فتح باب التسجيل بمنحة مجوهرات وحلي "جولري"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "ناس"، مقدمة من مؤسسة عزة فهمي.

وتهدف المنحة إلى تعليم الشباب والفتيات على تجميع الحلي والمجوهرات يدويا، سبك الشمع، تركيب أحجار، تلميع وطلاء، إضافة إلى تجهيز الخامات، كما تعتمد المنحة على التدريب العملي بشكل أساسي، وتتكون الدورة من 80% عملي و20% نظري، لمدة 8 أشهر، بين الأكاديمية ومصنع عزة فهمي لتصنيع الحلي.

مميزات منحة المجوهرات والحلي

يقدم التدريب العملي للمشاركين خبراء متخصصين.

محتوى المنحة يعتمد على التدريب العملي بنسبة 80% و20% نظري.

توفير وسيلة انتقال ووجبة غذاء.

فرص عمل للجادين.

شروط التقديم بمنحة المجوهرات والحلي

تفرغ المتقدم خلال فترة المنحة.

أن يكون المتقدم محدد الموقف من التجنيد "مؤجل أو معفى أو أدى الخدمة العسكرية".

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

أن يتراوح سن المتقدم بين 18 و35 عاما.

اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم والمقابلة الشخصية

آخر موعد للتسجيل 6 ديسمبر، وتتم المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم الاثنين الموافق 7/12/2020 بمقر أكاديمية ناس بحي المقطم.

الأوراق المطلوبة للاشتراك

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من المؤهل.

صورة شخصية للمتقدم.

موقف التجنيد.

طريقة التقديم للحصول على المنحة

يتم التقديم للحصول على المنحة من خلال التسجيل عبر الرابط على صفحة وزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.

بملء البيانات المطلوبة عن طريق إدخال الاسم الرباعي باللغة العربية، الرقم القومي، العنوان، المحافظة، التليفون، المؤهل الراسي، البريد الإلكتروني، الموقف من التجنيد.

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