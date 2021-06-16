تعرف على 7 شروط للتبرع بالدم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شروط التبرع بالدم كما حددت الوزارة عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية، موضحة أنه يمكن التسجيل كمتبرعين بالدم على فيس بوك من خلال خاصية «تبرّع بالدم» الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط المخصص لذلك يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم.

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ويوجد في مصر 28 مركزا لخدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية وحددت الوزارة 7 شروط للتبرع بالدم وهي كالتالي:-

شروط التبرع بالدم

- الوزن لا يقل عن 50 كيلو جراما

- أن يتراوح العمر من 18 إلى 60 عاما

- أن يتراوح ضغط الدم من 90\60 إلى 180\100

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- أن يتراوح نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18 والنساء من 12إلى 18

- لا يتناول الشخص أدوية تمنع تبرعه

- يتراوح نبض القلب من 60 إلى 100

- أن يكون الشخص غير مصاب بأمراض مزمنة.

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من تجاوز الـ 18 عاما يمكنه التبرع

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيكون متاحا لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على فيسبوك كمتبرع، وسيصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع «فيس بوك» للتبرع.

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وأكد أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه؛ لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة تعد خطوة مهمة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.

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