انطلاق حملة التبرع بالدم في يومه العالمي بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق حملة التبرع بالدم أمام ديوان عام المحافظة والتي نظمتها مديرية الشؤون الصحية، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

جاء ذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، محمد الصافي السكرتير العام المساعد، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وعدد من الأطباء والمتبرعين.

كما حرص المحافظ، على التبرع بدمه خلال مشاركته في الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم؛ لإرسال رسالة للجميع بأهمية التبرع بالدم وفوائدة على الفرد والمجتمع.

وأكد المحافظ أن التبرع بالدم يعد واجب إنساني إتجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين ، مؤكداً أن التبرع بالدم سلوك صحي يعمل على تجديد الدم وتقليل إحتمالات الإصابة بالعديد من السرطانات و تقليل إحتمالات حدوث جلطات القلب.

ودعا محافظ الشرقية، المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم سواء خلال الحملة أو في بنوك الدم التجميعيه بمستشفيات «ههيا، بلبيس، فاقوس، الحسينية، وديرب نجم»، والتخلص من المخاوف التي تسيطر على البعض خلال عملية نقل الدم.

ولفت إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع الدم وتوفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته تستخدم عند مواجهة أي أزمات أو أحداث طارئة مثل حوادث الطرق وحالات الأمراض المزمنة.

من جهته، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، اتخاذ عدة خطوات لتنفيذ الحملة، بمشاركة سيارات مجهزة و فرق عمل للتواصل المجتمعي والثقافة الصحية، والتي أجرت توعية للمواطنين بأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين تزامناً مع هذا اليوم العالمي.

وأوضح أن الفريق الطبي المشارك في الحملة على كفاءة عالية لإستقبال المتبرعين وإجراء الإختبارات الصحية قبل التبرع للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتخصيص يوم 14 يونيو من كل عام، للإحتفال سنويا باليوم العالمي للتبرع بالدم، بدون مقابل ، لإنقاذ الأرواح، ورفع وعي المواطنين حول العالم، بضرورة المواظبة على التبرع بالدم، ضمانًا لجودة ما يوفر من كمياته، ومنتجاته المتبرع بها، ومستوى توافرها، ومأمونيتها لمن تلزمهم من المرضى، وتعزيز الدعوة العالمية، إلي تبرع المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم، بالدم بإنتظار والإسهام في تعزيز الصحة، حيث تواجه خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة، تحدياً في توفير كميات كافية من الدم، وضمان جودتها، ومأمونيتها في الوقت نفسه.