تعرفي على طريقة عمل رغيف الحواوشي أكلة شعبية.. بالجبن المبشور

الحواوشى أكلة شعبية محبوبة لدى معظم المصريين ويتم شراءها فى الغالب من محلات وعربات الأطعمة، مع أن عملها في المنزل لا يستغرق وقتا قصيرا، ويمكن إضافة بعض الأطعمة منها الجبنة المبشورة إلى رغيف الحوواشي، لتزيد من شهيته خاصة لدى الأطفال، وبه قيمة غذائية عالية كما أن الحواوشي أكلة يمكن أن تجهزها الأسرة فى المنزل وتناولها فى أماكن التنزهات منها الحدائق والشواطئ.

الحوواشى أكلة شعبية بالجبن تعرف على مقاديرها

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

حبة طماطم متوسطة الحجم تقطع صغيرة

2 حبة فلفل مقطع

زيتون مفرغ من النواة ومقطع

خضرة (شبت وبقدونس وكسبرة)

ملح وفلفل أسود وبهارات لحمة وجوزة الطيب وبابريكا

نصف كوب من الجبن المبشور (موتزريلا أو شيدر أو رومى)

ملعقة سمنة يفضل بلدى

نصف كوب زيت لدهان الخبز

طريقة عمل الحواوشى «أكلة شعبية»

تضع مقادير الحوواشى «أكلة شعبية» فى إناء مناسب حيث يخلط اللحم والبصل والطماطم والفلفل والزيتون والخضرة والجبن جيدا معا باليد، مع إضافة ملعقة سمنة «وتفضل أن تكون بلدى» لأنها تعطى مذاقا مميزا وصحية، ونحرص ألا تزيد كمية الطماطم عن المطلوب حتى لا يكون الخليط سائلا.

نضع كميات مناسبة فى الخبز الشامى الأبيض وهو له مذاق شهى حيث يفتح من طرف الخبز حتى نصف الرغيف إلى شقين ويحشو بداخله الخليط ويفرد جيدا ويدهن وجه رغيف الحواوشى بالزيت ويمكن تقطيع الرغيف إلى أربع قطع وتدهن الصينية التى يوضع بها رغيف الحواوشى أو أكثر حتى لا يلصق ويدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 260 لمدة 15 دقيقة أى ربع ساعة.

بدائل رغيف العيش الشامى لعمل الحواوشى

يمكن شراء عجينة الخبز الشامى من المخبز البلدى لعمل الحواوشى «أكلة شعبية» وفرد الخليط على رغيف وتغطيته برغيف آخر ولصقهما معا وطهيهما بالمخبز البلدى حيث يأخذ أجرة لا تزيد عن جنيه شاملة ثمن الخبز وطهي رغيف الحوواشى أو يطهى بفرن البوتوجاز بالمنزل ويقدم ساخنا.

يمكن عمل عجينة رغيف الحواوشى بالمنزل من خلال مقادير متوفرة بالمنزل

تعرف على مقادير عجينة رغيف الحواوشى «أكلة شعبية»

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر

1/2 كوب ماء دافىء

طريقة عمل عجينة رغيف الحواوشى «أكلة شعبية»

يوضع 1/2 كوب ماء دافىء فى إناء مناسب وإضافة الخميرة والسكر إليه ويقلب جيدا ويغطى ويترك 15 دقيقة ثم يضاف الزيت والملح والدقيق فى وعاء آخر للعجن ويضاف إليه خليط الخميرة والسكر ويتم عجن الخليط حتى تصبح العجينة طرية ويمكن إضافة قليل من الماء إذا إحتاجت العجينة لذلك لتحصلى على قوام متماسك ثم يغطى العجين بغطاء «فوطة» ويترك لمدة ساعة ثم يصبح جاهزا لعمل الحواوشى.