سيد رجب يشارك نجوم الوطن العربي الجزء الثالث من مسلسل «المنصة»

يشارك الفنان سيد رجب، في الجزء الثالث من مسلسل المنصة، الذي تصدر مؤشرات البحث على منصة «نتفيلكس»، كأول مسلسل إماراتي يذاع على المنصة العالمية، الذي انطلقت أولى حلقاته منذ أيام.

ويجسد سيد رجب، الذي شارك في رمضان بعدد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا، بمسلسل المنصة، شخصية «عز الدين»، المحورية للأحداث التي تقلب الموازين داخل العمل، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما التشويقية، حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سرية، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية لجمع المعلومات ومشاركة العالم بها، لتنطلق بعدها الصراعات في عدد من الدول من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما.

وأكد الفنان السوري باسم ياخور، أن كل أجزاء «المنصة» متميزة، لا سيما أن كل جزء فيه له قصة وهوية مختلفة، وقال: «انضممت إلى الجزئين الثاني والثالث بعد مشاهدتي للجزء الأول الذي لاقى نجاحاً كبيراً، ورأيت أن انضمامي لفريق العمل ومجموعة من أهم النجوم العرب يمثل إضافة فنية ثمينة في مسيرتي، فالعمل متكامل من كافة النواحي الإخراجية والإنتاجية، ونحنا بحاجة لمثل هذا النوع من الأعمال التي تنقل الدراما العربية إلى مستوى آخر بوصولها إلى منصات عالمية ومنافستها للأعمال الدرامية الغربية بقوة بمستوى التمثيل والإخراج والإنتاج».

وأضاف: شخصية «رمضان» التي ألعبها ضمن العمل تجسد تيار فكري من وجهة نظر القائمين على العمل، وهو يطرح قضية مهمة جداً تتركز في كيفية تأثير الفكر الهادم على المجتمعات، والكشف عن المغالطات التي يستخدمها بطريقة مختلفة لتشويه القيم والأفكار المجتمعية، وهذا ما طرحه الكاتب هوزان عكو بوضوح خلال أحداث العمل.

المسلسل بطولة نخبة من نجوم العالم العربي، منهم مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، باسم ياخور، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، أويس مخللاتي، شادي الصفدي، رهام القصار، لين غرة، خالد السيد، علاء الزعبي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.

العمل تم بإشراف عام من المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وهو من إخراج المخرج ياسر سامي وكتابة الكاتب السوري هوزان عكو.