المخرجات يضئن مسابقات الإسماعيلية السينمائي بـ22 فيلما

تشهد الدورة الـ 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقامة في الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، برئاسة الناقد عصام زكريا، عرض مجموعة أعمال سينمائية مميزة من مختلف دول العالم، ولكن تعد أبرز الاتجاهات في الدورة الحالية التواجد الكبير لصانعات السينما في أقسام المهرجان المختلفة.

يفتتح الفيلم التسجيلي الطويل «فرح» فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان، وهو للمخرجة السويسرية جوليا بانتر، والتي ترسم في 80 دقيقة، هي مدة عرض الفيلم، المجتمع الحديث الذي يتعرض لضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية، من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعياً وثقافياً ودينيا.

في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة التي يتنافس فيها 10 أفلام، تحمل 4 أفلام منها توقيع مخرجات عربيات وأجانب، من بينها فيلم «بيت اتنين تلاتة» للمخرجة الفلسطينية ربى عطية، و«قفص السكر» للمخرجة السورية زينة القهوجي، وتقوم المخرجة خلال الفيلم بمراقبة وتسجيل الحياة اليومية لوالديها المسنين خلال 8 سنوات من الحرب في سوريا، ويسود الفيلم مشاهد من العزلة، والخوف والترقب، لكنها في الوقت نفسه قادرة على تسجيل رابط الحب والحساسية الإنسانية التي تتمسك بها العائلة.

كما تضم المسابقة فيلم «الأشرار» للمخرجة ماسجا أومس، بالإضافة إلى فيلم «سجالو– جزيرة الأرواح» إخراج لوتا بترونيلا.

أما مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة التي تضم 14 فيلما، ما يقرب من نصفها من إخراج صانعات سيدات، من بينها «فيما بيننا» إخراج دوروتا بروبا، «البحار» إخراج كريسبين بلوتا، «أدعوك لإعدامي» للمخرجة نينيو كيرتادزا، و«عمي تيودور» إخراج أولجا لوكوفنيكوفا، «1001 محاولة ليكون محيطا» إخراج وانج يويان، «أوركسترا من أرض الصمت» إخراج لوسيا كاشوفا، بالإضافة إلى «البلوغ» إخراج إلينا كوندراتيفا.

ومن 16 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، تتواجد المخرجات بـ 4 أفلام هي: «الست» للمخرجة سوزانا ميرغني، ويدور حول «نفيسة»، ذات الـ 15 عاماً، التي ولدت في قرية سودانية تعيش على زراعة القطن، تحمل «نفيسة» إعجاباً لـ «بابيكر»، بينما يرتب والداها زواجها من «نادر»، في حين أن جدة نفيسة «الست» تملك خططاً أخرى لمستقبلها.

وتشارك المخرجة الكويتية، ميساء المومين في المسابقة بفيلمها «بنت وردان»، وتتسع القائمة لتشمل «ليلة واحدة» إخراج مالي يينا، و«ألم» للمخرجة أنا روز دوكورث.

أما مسابقة أفلام التحريك فتضم 7 أفلام من توقيع مخرجات سيدات، ومنها «كاروسيل» إخراج جاسمين إلسن، «السقوط إلى القمة» للمخرجة آية عمار، «مربى الموالح» إخراج رادوستينا نيكوفا، «البدو» إخراج آنا روسكوف شلايشر، «سالفيا في التاسعة» للمخرجة جانج ناري، «أحلام في الحقول»للمخرجتين ماجدا جيدي، مارا سيري، بالإضافة إلى«اللعبة» إخراج ريتا شاجري.