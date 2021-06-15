درجات الحرارة غدا الأربعاء 16-6-2021 في مصر: مائل للحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها صدر منذ قليل، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا، ويسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وفق خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 32 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 30 21

طنطا 31 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 25 19

السلوم 26 19

سيوة 32 19

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 32 20

رفح 28 20

رأس سدر 34 22

نخل 32 17

نويبع 33 26

طابا 32 22

كاترين 27 22

الطور 32 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 35 22

أسيوط 36 22

سوهاج 37 23

قنا 37 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 38 27

أبو سمبل 37 27

الوادي الجديد 37 27

شلاتين 37 25

أبو رماد 36 26

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 26.