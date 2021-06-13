حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم: القاهرة 35 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالة، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ليلا

وأضاف خبراء الهيئة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ليلا، في بيان صادر عنها، أنّه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونوهت الأرصاد، عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 21

طنطا 34 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 32 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 27 19

سيوة 34 21

بورسعيد 28 21

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 38 23

نخل 36 18

نويبع 39 26

طابا 37 23

كاترين 36 21

الطور 36 24

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 27

مرسى علم 38 26

الفيوم 40 23

بني سويف 40 23

المنيا 40 24

أسيوط 43 25

سوهاج 44 26

قنا 45 27

الأقصر 46 27

أسوان 46 28

إدفو 46 28

أبو سمبل 45 27

الوادي الجديد 45 28

شلاتين 39 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 26