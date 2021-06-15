الأرصاد الجوية تكشف توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، وحتى الجمعة الموافق 18 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وفق خبراء هيئة الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.