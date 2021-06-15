«فوطتك وكرسيك وأمنع التدخين».. نصائح لـ مصيف خالي من كورونا

وجه الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، نصائح للمصطفين، من أجل مصيف آمن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، حيث ذكر أن تناول لقاح كورونا، يعطي مناعة تساعد على تقليل نسب الوفيات وتقليل معدلات الإصابة.

وتعرض «الوطن» أبرز نصائح الدكتور أشرف عقبة

- تحسين المناعة والوقاية من الإصابة بالفيروس لا بد من الابتعاد عن التلوث.

- لابد من شرب السوائل بكثرة، والتغذية السليمة.

- الحصول على المكونات الصغيرة للأغذية مثل الفيتامينات والمعادن.

- النوم بشكل كاف، وممارسة الرياضة، والامتناع عن التدخين.

- البعد عن الضغوط النفسية، وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي مع المحيطين، وعدم التواجد بأماكن مغلقة بشكل مكثف.

- الالتزام بارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المغلقة والالتزام بغسل الأيدي بشكل مستمر.

- الأماكن المفتوحة مثل الشواطئ احتمالات الإصابة بها أقل.

- ضرورة استخدام الأدوات الشخصية أثناء التواجد على الشواطئ، مثل الفوط والكرسي والأطعمة، وعدم مشاركة الأخرين هذه الأدوات، حتى لا تكون سبب لانتقال العدوى.

- اللقاحات تقلل فرص الإصابة بـ كورونا بنسب تتراوح ما بين 75 و95%.

- اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقلل من معدلات الإصابة والوفيات وتعطي مناعة للمساعدة في الإصابات الشديدة بالفيروس.

- معدلات انتشار الفيروس أعلى من معدل إعطاء اللقاح ويجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة.

- نحتاج أن نعيش حياة صحية سليمة، لكي نعزز مناعة أجسامنا، فيجب أن نبتعد عن التلوث.