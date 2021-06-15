دعاء صلاة قضاء الحاجة كما ذكره النبي.. الإفتاء توضح

دعاء صلاة قضاء الحاجة، يبحث عنه الكثيرون عندما يتضرعون إلى الله لقضاء حاجتهم، واتفق العلماء على دعاء صلاة الحاجة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدين أن صلاة الحاجة مستحبة، كما أمر بها النبي بعض الصحابة ممن سألوه عن حاجتهم، فذكرت دار الإفتاء المصرية عن دعاء صلاة الحاجة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي -صلى الله عليه وسلم».

وعن دعاء صلاة قضاء الحاجة، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه على المسلم عند طلب دعاء صلاة الحاجة عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: «اللهم إني اسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة – إنى أتوجه بك إلى ربي- ويطلب حاجته- ويقول اللهم شفعه في وشفعني في نفسي».

أفضل دعاء صلاة قضاء الحاجة

وأضافت في دعاء صلاة قضاء الحاجة: «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

ماذا قال النبي عن دعاء صلاة قضاء الحاجة؟

واستشهدت الدار في دعاء صلاة قضاء الحاجة، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: «يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبي اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك».

وتابعت دار الإفتاء: «فما أسرع ما عاد الأعمى وقد رد الله عليه بصره»، فهذا الدعاء اعتمده الأئمة والعلماء ولم يطعن فيه إلا بعض النابتة الذين أتوا في هذا العصر ولا عبرة بكلامهم بل العبرة بهذا الحديث الشريف وما اعتمدته الأمة، ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة أداء صلاة الحاجة إذا كان للعبد حاجة عند الله عز وجل أو عند الناس بصفة عامة، لافتة إلى أن الحاجة هي العوز أو طلب قضاء شيء معين.