أفضل دعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة مكتوب: اللهم ارحم من ضمه التراب

يبحث كثيرون عن دعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة مكتوب، باعتبار الدعاء واحد من الأعمال التي يجب علينا أن نقوم بها عند وفاة شخص قريب منا، لاسيما أن الدعاء للشخص المتوفي سنة عن الرسول صلي الله علية وسلم.

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنه ورد عن الرسول أنه عند مرور جنازة أو دفن أحد الأشخاص كان يقول لأصحابه «ادعوا لأخيكم فهو الآن يُسأل»، موضحًا أن دعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة مكتوب، يشمل الدعاء له بثبات المسلم عن سؤال الملكين داخل القبر، ولذلك يجب علينا أن ننتظر امام المقابر فترة ونقوم فيها بالدعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة.

نص دعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة مكتوب

وأضاف «الأطرش» في دعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة مكتوب: «ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم، واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم».

وتابع «اللهم ارحم من ضمة التراب، واشفي من أنهكة الوجع، وأغث من أثقلة الهم، واهدي من غرت الدنيا».

أجمل دعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة مكتوب

وذكر «الأطرش» في دعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة مكتوب: «اللهم اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة، اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا، اللهم ارحم من غابوا غيابًا أبديًا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون، اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له، يا رب ارحمه واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك».