خالد عكاشة: جهد دبلوماسي مبذول لحشد عربي لصالح مصر والسودان

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك جهود دبلوماسية مصرية، مبذولة من بداية الأسبوع، حيث يجري العمل على حشد عربي مؤسسي متقدم، يدعم الحق والمصري والسوداني بشكل مطلق، في الدفاع عن مقدراتها المائية والأمنية، ومقدراتها التاريخية في قضيتها العادلة لتأمين الحياة للشعوب السودانية والمصرية.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن الاصطفاف أمر ضروري في الوقت الحالي، من جانب الدول العربية لدعم مصر والسودان، خاصة في التقدير الدولي والإقليمي لجامعة الدول العربية، لافتا إلى أن هذا استخدام أوراق جديدة، من أجل التعاطي مع المجتمع الدولي بأشكال متدرجة، خاصة بعد إبلاغ مصر مجلس الأمن وقوع ضرر عليها من الملء الثاني للسد.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الجامعة العربية، ستفعل كل الأدوات لمساعدة مصر والسودان، مبينا أن الجهود المصرية المبذولة هامة، أوصلت إلى معطيات جديدة لم يتم الإفصاح عنها في وقت ماضي، لافتا إلى أن الرسالة وصلت للمجتمع الدولي بشكل كامل أن هناك رغبة مصرية سودانية عربية للحفاظ على المقدرات.

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة الماضية، يأتي لتدعيم الموقف المصري بعد لقاء هام في مدينة شرم الشيخ الساحلية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري بنظيره القطري جاء بعد حل الأزمة بين البلدين وسط تقدير بين زعماء البلدين لتدعيم العمل العربي المشترك حيث تم توجيه دعوة إلى الرئيس السيسي للحضور إلى قطر.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر بصدد تفعيل كل القوى العربية، لتدعيم الموقف المصري ضد إثيوبيا التي راوغت في أزمة السد، وهذا التفعيل لن يتيح لإثيوبيا استمرار المراوغة.