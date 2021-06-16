في عيد ميلاده.. 10 معلومات عن «النحِّيت» بيومي فؤاد

يحتفل اليوم الفنان بيومى فؤاد بعيد ميلاده الـ 56، حيث إنه ولد في 16 يونيو 1965، فهو فنان على الرغم من شهرته وهو في سن كبيرة إلا أنه استطاع أن يجعل لنفسه رصيدا كبيرا من الفن وحب الجمهور وفي هذه السطور معلومات لا تعرفها عن بيومي فؤاد.

- تخرج بيومي فؤاد في كلية فنون جميلة جامعة حلوان.

- وأيضا درس الإخراج فتخرج من الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني قسم الإخراج.

- اختار في البداية مجال الإعلانات ليكون طريقة الدخول إلى عالم التمثيل.

- أول عمل درامي شارك فيه كان الجزء الثاني من مسلسل «شباب أون لاين».

- أما عن أول عمل سينمائي فكان فيلم «دكان شحاتة».

- على الرغم من أن بدايته في عالم الدراما بدأت عام 2003 إلا شارك في أكثر من 100 عمل درامي كان آخرها خيانة عهد والمداح وبنت السلطان والنمر وغيرها الكثير.

- وعلى مستوى السينما دخلها عام 2009 ورغم ذلك قدم أيضا أكثر من 100 فيلم سينمائي آخرها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وأحمد نوتردام والنمس والإنس ووقفة رجالة وغيرها.

- ولم يترك المسرح أيضا فقدم ما يقرب من 6 مسرحيات من بينها هابي نيو يير بالعربي وحزلقوم و3 أيام فى الساحل.

- من أشهر الأدوار التي قدمها بيومي فؤاد وعرفه بها الجمهور شخصية دكتور ربيع في مسلسل اللي ملوش كبير.

- على الرغم من تصنيفه ممثلا كوميديا إلا أن الجمهور انبهر به في التراجيدي سواء من خلال مسلسل موجة حارة او خيانة عهد.

- وصفه البعض بالنحيت من كثرة الأعمال التي يصورها في آن واحد.