عماد الدين أديب: قطر أمام فرصة جيدة لإثبات حسن نواياها تجاه مصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، جاء بعدما ارتأت قطر أن الوضع العربي والدولي حاليا يستدعي لعقد اجتماع طارئ، كاشفا أن هناك متغيرات كبيرة تحدث حاليا على مستوى العلاقات الدولية والعربية خلال فصل الصيف الحالي، الذي وصفه بأنه الأكثر سخونة والأصعب على مستوى الأحداث والتطورات والتغيرات الدولية مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال «أديب»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة» إن هذا الاجتماع عقد على هامش اجتماع آخر بغرض مناقشة ملف دعم الدول العربية لمصر والسودان على مستوى السد الإثيوبي، بالإضافة إلى بحث موقف عربي جماعي تجاه تصرفات إثيوبيا فيما يخص السد الإثيوبي.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن العالم بأجمعه يتابع بقلق تطورات ملف السد الإثيوبي.

وكشف أن عقد هذا الاجتماع بدولة قطر كان هاما لعدة أسباب، في مقدمتها هو أن دولة قطر اليوم التي تستضيف هذا الاجتماع مطلوب منها أن تلتزم بما جاء باتفاق قمة العلا وتثبت حسن نيتها تجاه مصر، بعد أن كانت إحدى الدول التي شجعت إثيوبيا على هذا الموقف المتعنت خلال الفترة التي كانت على خلاف فيها مع أربعة دول عربية بينهم مصر.

وأردف أن قطر اليوم أمامها فرصة لإثبات حسن نيتها تجاه المصالحة، وتتخذ خطوات جدية تجعل موقفها إيجابي بهذا الملف، بدلا من الموقف السلبي الذي أظهرته من قبل، لافتا إلى أن هذا هو ما يتعشمه وما يتمناه في قطر الآن، مضيفا: «محدش عايز أن قطر تكون على خطأ، بالعكس».

وأوضح أن قطر تستطيع بقوة علاقتها الاقتصادية والمادية والتجارية، بالإضافة إلى العلاقة الشخصية بين أمير قطر ورئيس وزراء إثيوبيا، أن تجعل الجانب الإثيوبي يتجه نحو الدخول في مفاوضات عاقلة وجادة حول السد الإثيوبي وبالتالي أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني منظم لعملية ملء السد بما لا يؤثر على حصص مصر والسودان بمياه نهر النيل.