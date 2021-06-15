أرقام في قضية خلية داعش إمبابة.. 12 متهمًا وشاهدين أحدهما مريض

ازدادت التساؤلات عبر السوشيال ميديا حول تفاصيل القضية المعروفة إعلاميا بخلية «داعش إمبابة» التي حملت رقم 271 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة طوارئ قسم شرطة إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن الدولة العليا، والتي طلب فيها شهادة الشيخين محمد حسين يعقوب ومحمد حسان.

وتستعرض«الوطن»خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن قضية «داعش إمبابة» كالآتي:-

- متهم فيها 12 شخصًا بينهم 7 متهمين، تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية و 5 آخرين هاربين لم يتم ضبطهم حتى هذه اللحظة.

- بعض المتهمين أكدوا خلال التحقيقات أنه تبنى الأفكار الإرهابية بعد سماعه لفتاوى وخطب الشيخين «حسان ويعقوب» وهو ما نفاه الشيخان عدة مرات عبر تصريحات صحفية، ونفاه الشيخ محمد حسين يعقوب خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، اليوم .

- المتهمين في القضية تم توجيه تهمًا عديدة لهم، منها تشكيل تنظيم إرهابي، والمشاركة في أحداث تفجير كمين رمسيس الأمن، واستهداف عدد من الخدمات الأمنية على أحد البنوك بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وعدد من العمليات الإرهابية الأخرى.

طلب شهادة

- محامي المتهمين طالب بشهادة الشيخين محمد حسين يعقوب و محمد حسان، بعد ما قال عدد من المتهمين أنهم يحملون نفس أفكار الشيخان وذلك في جلسة 10 إبريل الماضي.

- هيئة المحكمة طالبت الشيخان بالشهادة لكنهما لما يحضرا لأكثر من 3 مرات حتى أصدرت أمر بضطهما وإحضارهما وتغريمهما مبلغ مالي قدره 1000 جنيه لكلًا منهم.

- محامي الشيخ محمد حسان تقدم لهيئة المحكمة بتقرير طبي من جامعة المنصورة يفيد بإجراء موكله عملية جراحية زرع مثانة، وأنه في حالة صحية لا تسمح له بالتنقل كي لا يحدث مضاعفات.

قرار ضبط وإحضار

- المحكمة قررت ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وإرسال وفد من الطب الشرعي لمنزل الشيخ محمد حسان في 8 أغسطس المقبل لتوقيع الكشف الطبي عليه في منزله.

- الشيخ محمد حسين يعقوب أدلى بشهادته أمام المحكمة اليوم، وقررت تأجيل الجلسة الثامن من أغسطس لحين حضور الشيخ محمد حسان.