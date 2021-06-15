محمد حسين يعقوب أمام المحكمة: «أنا أكتر حد قال للناس صلوا على النبي»

قال الشيخ محمد حسين يعقوب، خلال شهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا التي تحاكم المتهمين في قضية خلية داعش إمبابة: «أنا أكتر واحد قال للناس صلوا على النبي، وحينما أعتلي المنبر واتحدث إلى الناس مثلا: لماذا لم تصلي، هذا يدفع الكثير للصلاة، فأنا في وقتها أشعر وكأنني أخاطب الله وأتوجه إليه بكلماتي ليس إلى الناس، وبالتأكيد الخطب أثرت على الناس».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح.

ويحاكم المتهمون في القضية، لأنهم في غضون الفترة من عام 2015 عشر وحتى 2017، تولوا قيادة في جماعة إرهابية «داعش»، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وانضموا لها وحازوا أسلحة وذخيرة، وروجوا لأفكار تنظيم داعش، كما التحقوا بمعسكرات التدريب الخاصة بها في سوريا.