حيل «تويتر» للتحكم في المناقشات بين المستخدمين على المنصة

كشف أحد مطوري الخصوصية على تطبيق تويتر Twitter عن حيلة جديدة لمستخدمي التطبيق لزيادة الخصوصية لديهم والتحكم في النقاشات والأشخاص الذين يمكنهم أن يقوموا شخصا آخر في مناقشة أو جدال لا يريد الدخول فيه من خلال الإشارة إليه في تغريدة أو منشور ما.

وقال موقع SlashGear إنه من السهل جدًا الدخول في سلاسل التغريدات الخاصة بتطبيق تويتر Twitter التي لم يكن لديك أي نية لأن تكون جزءًا منها ولكن يحدث ذلك بسبب أحد الاشخاص.

وأضاف الموقع أن هذا يمكن أن يحدث من خلال أحد الأشخاص من خلال الحصول على "@" والتي يمكنهم من خلالها الإشارة إليك في تغريدة أو أحد الردود يمكن أن يؤدي إلى منحدر زلق قد ينتهي به الأمر إلى التحرش.

ليس لدى تطبيق تويتر Twitter حاليًا أي وظائف لإصلاح هذا الموقف ، حتى لو كان يحظر أي شكل من أشكال المضايقات.

ولحسن الحظ، يأتي مصمم الخصوصية في الشبكة الاجتماعية بمفاهيم نأمل أن يتم تنفيذها للسماح للمستخدمين بإلغاء ذكر أنفسهم من المحادثات.

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يحدث في الردود ، يمكن لأي شخص ببساطة ذكر اسم المستخدم الخاص بك على تويتر Twitter ، وأي ردود على ذلك ستشملك تلقائيًا ما لم يختار المؤلف إزالة المعرف الخاص بك بالفعل.

في الوقت الحالي ، لا توجد طريقة للمستخدمين للتحكم في مقابضهم وإخراج أنفسهم مما قد يكون خيطًا سامًا، ويقوم مصمم الخصوصية على تويتر Dominic Camozzi بوضع تصور لطرق بسيطة لإنقاذ نفسك من مثل هذه المواقف، وذلك من خلال خيار بسيط في تغريدة، حيث تقوم على الفور بإلغاء ذكر نفسك وإزالة الاهتمام غير المرغوب فيه الذي قد يجلبه.

ومع ذلك ، فإن هذا المفهوم يتجاوز مجرد الإزالة بأثر رجعي فقط، وتكمن الفكرة أيضًا في منح المستخدمين خيار من يمكنه الإشارة إلى @ ، خاصةً إذا كان شخصًا لا يتبعونه في المقام الأول. لسوء الحظ ، لا يزال ذلك يعتمد على حصول المستخدم أولاً على الكثير من الإشارات.

يمكن أن تساعد هذه الميزات في منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه جذبهم إلى المحادثات ، وهو أمر يسهل على تويتر Twitter القيام به.