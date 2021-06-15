اتهمه والدها بهتك عرضها.. براءة صاحب محل من التحرش بطفلة في بني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معوض ثروت رجب، رئيس المحكمة، وعضويه المستشارين أمجد محمود، وتامر مصطفى حسين، وأمانة سر سامر إبراهيم، ببراءة صاحب محل للأدوات المنزلية، من تهمة هتك عرض طفلة، تبلغ من العمر 12 سنة، بمحاولته الإمساك بأجزاء حساسة من جسدها.

تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حينما تقدم أحد الأشخاص يدعى «م. م.»، ببلاغ إلى مأمور مركز شرطة ناصر، يتهم فيه «محمد ن. ع.»، صاحب محل للأدوات المنزلية، بهتك عرض ابنته الطفلة، 12 سنة، عن طريق إمساكها من مناطق حساسة في جسدها، أثناء تواجدها لشراء مستلزمات للمنزل من المحل الخاص به.

وقال والد الطفلة في بلاغه إنه علم من ابنته بقيام المتهم بهتك عرضها، وإمساكه مناطق عفتها، قبل أن تغادر المحل مسرعة، إلى المنزل، وأبلغت أسرتها بما حدث، حيث توجهت برفقة والدها إلى مركز الشرطة، وتقديم بلاغ بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، وجهت إلى صاحب المحل تهمة هتك عرض الطفلة.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، وأحد الشهود، أكد عدم ارتكاب المتهم ما جاء في بلاغ والد الطفلة، مشيراً إلى أنه كان متواجداً في المحل مع المتهم، لحظة تواجد المجني عليها، حيث نفى قيامه بأي أفعال تجاه الطفلة، وأكد أن هناك خلافات بين والد الطفلة والمتهم، وفي نهاية المحاكمة، قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم.