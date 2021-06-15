نتائج الانتخابات الجزائرية: الأكثرية لحزب بوتفليقة

أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات الجزائرية، مؤكدة فوز حزب جبهة التحرير الوطني، في الانتخابات التشريعية، بواقع 105 مقاعد، فيما فازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، لتحل في المركز الثاني في البرلمان الجزائري، وسط تقديرات مراقبين بأن نتائج الانتخابات الجزائرية أفرزت هيمنة جزئية لأحزاب ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي الداعم للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة.

نتائج الانتخابات الجزائرية

وتشير نتائج الانتخابات الجزائرية بذلك إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم سابقا، بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حسبما أكدت روسيا اليوم.

وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب حركة مجتمع السلم ثالثا في نتائج الانتخابات الجزائرية بعد أن حصد 64 مقعدا.

ومن بين نتائج الانتخابات الجزائرية التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات، أن التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 57 مقعدا بالبرلمان، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

بعد ذلك جاء حزب جبهة المستقبل، بفوزه بـ48 مقعدا، ثم حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن نتائج الانتخابات الجزائرية أفصحت عن مشهد سياسي جديد، ما يعطي (بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين) حسب قوله.

غير أن مراقبين ومحللين أشاروا إلى أن نتائج الانتخابات الجزائرية، أفرزت هيمنة جزئية لأحزاب ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي الداعم للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، وهي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، دون حصولها على الأغلبية المريحة في البرلمان الأول منذ سقوط نظام بوتفليقة.

وحقق المستقلون مفاجأة أخرى، ضمن نتائج الانتخابات الجزائرية، بصعودهم إلى المركز الثاني في البرلمان المرتقب، حيث أصبح تيارهم بمثابة القوة السياسية الثانية في البلاد للمرة الأولى.

وكان رئيس سلطة الانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، قد صرح في وقت سابق قبل إعلان نتائج الانتخابات الجزائرية، أن أقل من ثلث الناخبين شاركوا في الانتخابات، وأنها تمت في ظروف طيبة، وأن الناخبين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، واختيار أنسب المرشحين لخدمة الجزائر.

وخصصت الجزائر 13 ألف مركز اقتراع، بالإضافة إلى 61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، و357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتبا متنقلا، وفقا لما ذكرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.