نتائج أولية: تصدر «جبهة التحرير» الجزائرية نتائج الانتخابات التشريعية

كشفت نتائج وتقديرات أولية، عن مفاجأة مدوية حققها حزب «جبهة التحرير الجزائرية» في الانتخابات التشريعية، فيما ردت الهيئة المشرفة على الانتخابات على مزاعم «حركة مجتمع السلم» الإخوانية عن وجود «مؤشرات لتغيير النتائج بغير صالحها»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكشفت مصادر جزائرية مطلعة عن تصدر حزب «جبهة التحرير» نتائج الانتخابات النيابية التي جرت، السبت الماضي، واقترابه من الحصول على 100 مقعد من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني «الغرفة الثانية».

ووفق التقديرات الأولية فإن الحزب الذي كان يمثل الأغلبية اقترب من سقف 100 مقعد، وكانت أفضل نتائجه في ولايات الجلفة والجزائر العاصمة وبجاية، في حين خسر عدة معاقل بفقدانه 50 مقعداً مقارنة بانتخابات2017.

وجاءت حركة «مجتمع السلم» ثانية بحوالي 70 مقعداً وحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» ثالثا حيث تجاوز سقف 50 مقعداً، كما حققت جبهة المستقبل نتائج جيدة في عدد كبير من الولايات، وتشير التقديرات الأولية لتجاوزها سقف 40 رفقة حركة البناء الوطني.

واتهمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، حركة «حمس» الإخوانية بمحاولة التأثير على المسار الانتخابي وزرع الفوضى والتشكيك رداً على تصريحات حركة مجتمع السلم «حمس» بشأن محاولات لتغيير نتائج الانتخابات .

سلطة الانتخابات: بعـض الجهات أصدرت تصريحات تمس بالتزامنا ونزاهتنا

وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان، إن بعـض الجهات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لها مـن الصدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج، بالتصريح على أنها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين، وتدعو رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته بتعبير يحمل التهديد والوعيد.

وأكدت السلطة الوطنية للانتخابات: ««هذا الأمر يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة، وهو دعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك».

وزعم رئيس الحركة عبدالرزاق مقري، تصدر، فصيله نتائج الانتخابات، واتهم سلطة الانتخابات بعدم قدرتها على حماية أصوات الناخبين، داعيا رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، لحماية الاقتراع، وفق مزاعمه.

تفكيك أكبر خلية إرهابية تابعة لحركة «رشاد» الإخوانية الارهابية مكونة من 12 شخصاً

وكشف التلفزيون الحكومي عن تفكيك أكبر خلية إرهابية تابعة لحركة «رشاد» الإخوانية الارهابية مكونة من 12 شخصاً تنشط بشكل مباشر مع جناح الحركة بأوروبا، كان من بينهم سيدة ظهرت مرتدية النقاب، اعترفت بدورها في استدراج النساء والتركيز على الفقيرات والطالبات الجامعيات منهن.

واعترف زعيم الخلية ويدعى «سفيان ربيعي» الذي تم توقيفه، الخميس الماضي، في وهران في شمالي غرب الجزائر، بتلقي 365 ألف يورو من الحركة، أكد بأنها وجهت لتنظيم المسيرات، ولدعم الخلايا النائمة للحركة بالعاصمة ومحافظات أخرى، قام بتسمية بعضها.

وقدم ربيعي، أدلة أخرى عن تورط أسماء معروفة في مظاهرات الحراك بينها شخصيات حقوقية بارزة، استدعتهم السلطات الأمنية للتحقيق، كاشفا عن مكان اجتماعاتهم السرية بمقر منظمة محلية غير معتمدة «إم دي أس»، وفيلا بمنطقة «عين بنيان» في العاصمة.

وبلغ معدل نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية داخل البلاد، 30,20% عند غلق مراكز الاقتراع.