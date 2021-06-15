شركات السياحة: السعودية تتصدر الدول العربية في إرسال الأفواج لمصر

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن السعودية تتصدر حاليا الدول العربية في إرسال السياح إلى المدن السياحية المصرية، لا سيما القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية، سمحت لمواطنيها بالسفر إلى مصر منذ يوم 17 مايو الماضي، بعد شهور من التوقف بسبب جائحة كورونا، متابعا: «إلى جانب السعوديين، هناك العديد من السياح العرب يزورون مصر حاليا، من دول الكويت والأمارات والأردن والعراق وليبيا ولبنان».

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر، تسير بشكل تصاعدي، وسترتفع خلال الشهور المقبلة، خاصة مع زيادة نسب الحاصلين على التطعيم في مصر والدول العربية، مشيرا إلى أن السياح العرب، تسببوا في وصول نسب الإشغال بالعديد من فنادق القاهرة، إلى نحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة، لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية، والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

رفع نسب استقبال الفنادق للنزلاء إلى 70%

وطالب فاروق وزارة السياحة والآثار، بالعمل مع الجهات الحكومية الأخرى، لزيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء خلال الفترة الحالية إلى 70%، مع التأكيد على ضرورة التزام كل المنشآت السياحية والفندقية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

الحياة الطبيعية بمصر

وأشار إلى أن الأجواء الطبيعية للحياة في مصر، كانت أحد الأسباب الرئيسية لتفضيل السياح العرب زيارة مصر، مشيدًا باحترافية الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، حيث ألزمت المواطنين، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع استمرار الحياة الطبيعية دون إجراءات غلق أو فرض لحظر تجوال.

وقال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة ان السعودية تأتي حاليا في المركز الأول بين الدول العربية في إرسال السياح لمصر، موضحا انه رغم ان الحركة من السوق السعودي لازالت في بدايتها إلا انها تفوقت علي نظيرتها من الدول العربية الأخرى، لافتا إلى أن القطاع السياحي المصري، يأمل في زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة.