غرفة السياحة: العرب يرفعون نسب الإشغال بفنادق القاهرة لـ100%

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليًا من الدول العربية أكبر من مثيلتها خلال الشهر الماضي.

وأضاف رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أن أعداد السياح العرب القادمين لمصر بدأت في الارتفاع خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بعد وصول العشرات من الرحلات الجوية من الدول العربية إلى المدن السياحية المصرية خاصة القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، موضحًا أن شركة طيران «فلاي دبي» ستسير اليوم أولى رحلاتها من الإمارات العربية المتحدة إلى شرم الشيخ وعلى متنها سياح.

فنادق القاهرة فى المركز الأول

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر تسير بشكل تصاعدي، لافتًا إلى أن القاهرة تأتي على رأس المدن السياحية المصرية التي يقصدها السياح العرب، تليها كل من شرم الشيخ والغردقة.

وأشار «فاروق» إلى أن نسب الإشغال بالعديد من فنادق القاهرة وصلت إلى 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية، والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق وذلك بسبب زيادة السياحة العربية .

السياح السعوديين الأكثر تواجدا

وأشار «فاروق» إلى أن السياح السعوديين باتوا الأكثر تواجدًا حاليًا في المدن السياحية المصرية، تلاهم السياح الكويتين والإماراتيين والأردنيين والعراقيين والللبنانيين، موضحًا أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر، لاسيما بعد عودة حركة الطيران بين العديد من الدول العربية وبين المقصد السياحي المصري، خاصة أن السياحة العربية ليست موسمية بل تستمر طوال العام.

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية إلى أن عودة حركة الطيران من المملكة العربية السعودية لمصر في 19 مايو الجاري كانت مهمة جدًا، خاصة أن السعودية كانت من الدول الـ5 الأوائل في إرسال السياح لمصر قبل جائحة كورونا، كما أنها تحتل المركز الأول بين الدول العربية فى تصدير السياح لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.