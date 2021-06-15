وزير البترول: الأولوية لتعيين أبناء نفس المحافظة في المشروعات المؤقتة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة حققت نجاحا متمثلا في توصيل الغاز لعدد كبير من المواطنين في مختلف القرى ضمن خطة طموحة لقطاع البترول وسط توافر للموارد الطبيعية والاكتشافات الحديثة في ظل الدعم السياسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال بعد أن كانت هناك أعباء مالية وصلت إلى 2.5 مليار سنويا بسبب استيراد الغاز المسال.

وأضاف «الملا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الرئيس السيسي عمل على الإسراع في المشروعات وسرعة تنفيذ الشركات للاكتشافات في ظل التنمية الاقتصادية التي تحدث في مصر لذا ظهر حقل ظهر وتم جدولة مديونية الشركات الأجنبية العاملة في استخراج الثروات الطبيعية وتمت إزالة العقبات الخاصة بهم.

وتابع «الملا»: «التعينات كلها تتم من خلال الشركات وشركات البترول بتشتغل على مشروعات توسعية وفرص العمل المتاحة هتبقى فرص عمل مؤقتة وفرص العمل الدائمة هتبقى للمصانع بس عددها هيبقى محدود وانهارده النواب كانوا بيطلبوا إن التعيين يبقى من المحافظة المقام فيها المصنع وده حقهم ولو ملاقناش الخبرة في المحافظة هنستعين بناس من محافظة أخرى ولكن الإداريين هيكونوا من نفس المحافظة».

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر بدأت بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز توفير الغاز الخاص لمصانع البتروكيماويات والمصانع المختلفة وإدخال الغاز إلى مختلف الوحدات حيث يتم تركيب مليون و200 ألف وحدة سنويا وتم تركيب 6 مليون وحدة خلال 7 سنوات.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن توفير الغاز قلل الأعباء التي وقعت على المواطن بسبب استخدام أنبوبة البوتجاز، لافتا إلى أن أعمال البحث مستمرة للكشف عن آبار جديدة من الغاز أو البترول، مبينا أن أعمال البحث تطورت خلال السنوات القليلة الماضية حيث يتم الحفر العميق بأدوات دقيقة في ظل استخدام تكنولوجيا قوية.