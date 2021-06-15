زعيم الأغلبية البرلمانية يطالب وزير البترول بالتحقيق في فساد موظف كبير بإحدى الشركات

كشف النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس النواب، قضية فساد وتربح أحد قيادات قطاع البترول، متناولا الأمر بشكل ساخر. عن قضية فساد بإحدى شركات البترول الكبرى عن تولي أحد الشخصيات منصب بالشركة يحصل على مبالغ كبيرة.

وقال رشاد في كلمته ساخرا: «قصتي اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو رجل مثلنا يأكل الطعام وويمشي، ولكنه به صفات ليست بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله لإحدى الشركات الكبرى في قطاع البترول، ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له أربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضا نظرا لأنه يعمل 24 ساعة في اليوم».

وواصل أشرف رشاد استعراض القصة بشكل ساخر قائلا: «ثم عين ابنتيه وزوج إحدى ابنتيه في القطاع، وقد يكون ذلك أيضا من باب صلة الرحم، وكان حضر بروحه كل اجتماعات الجمعيات العمومية لعدة جهات، والحصول على بدلات ومكافات، وقد يكون ذلك من باب الاهتمام بمشاركة الأفكار»، وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «اجتماع هذه الصفات في شخص واحد، أكيد ليس بشريا مثلنا من بل ممكن أن يصل لدرجة الملائكة وأولياء الله الصالحين».

وأضاف رشاد، أن هذه إحدى القصص موضحا أن لديه مستندات وأرقام وبيانات وعديد من القصص.

وتابع: «اليوم نترك للوزير الحديث فهو القادر على حسم هذه القصص لإعادة الحق لأصحابه في القطاع، والاستعانة بالطاقات الشبابية، بدلا من المستشارين الذين ظلوا لمدة طويلة، مؤكدا على أنه لا مانع من الاستفادة من الخبرات المحالة للمعاش، ولكن من حق هؤلاء أن يأخذوا راحة، ويتم الاستعانة بالشباب في المناصب».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة طلبات الاحاطة الموجهة إلى وزير البترول بحضور طارق الملا وزير البترول، ويواجه النواب وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا خلال الجلسة بـ35 أداة رقابيىة منها 24 طلب إحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل.

وانتقد عدد من النواب التعينات بشركات البترول ووقف التعينات لمدة 5 سنوات وقال النائب حامد السايح إنه رغم ما أعلنه الوزير عن وقف التعينات تم تعين البعض في شركات بترول رغم الحديث وهاجم النواب وقف عمليات التوظيف والتعينات في شركات الغاز والبترول مهاجميم وزير البترول.