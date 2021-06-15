إصابة سيدة حامل بتسمم حاد لتناولها «حبة الغلة» بالبحيرة

أصيبت سيدة عشرينية بحالة تسمم حاد، بعدما تناولت حبة لحفظ الغلال، بمركز المحمودية في محافظة البحيرة، حيث تم نقلها إلى المستشفى المركزي، وجرى تحويلها إلى مركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية، لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ للجهات الأمنية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وصول «شيماء محمد أحمد الصالحي»، 20 سنة، حامل بالشهر الخامس، مقيمة بقرية «أبو هواش»، التابعة لمركز المحمودية، إلى مستشفى المحمودية المركزي، مصابة بحالة تسمم حاد، إدعاء تناول «حبة الغلة»، ولم يوضح أهلية المصابة أسباب ذلك.

محاولة إسعاف المصابة والجنين

تدخل الفريق الطبي بالمستشفى سريعاً لإنقاذ السيدة والجنين داخل بطنها، وتم استدعاء أطباء متخصصين في هذا المجال لعمل الإسعافات اللازمة.

وبعد الكشف على الحالة تبين تناولها أحد الأقراص المستخدمة لحفظ الغلال، وتم عمل بروتوكول أقراص حفظ الغلال والفحوصات الطبية اللازمة، وتم التنسيق مع مركز السموم بمستشفى الجامعي بالإسكندرية، وتحويلها لتلقي العلاج اللازم.

استجواب أهالي المصابة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فيما كثف رجال الشرطة بمركز المحمودية التحقيقات، لمعرفة أسباب تناول السيدة لحبوب حفظ الغلال، والتأكد من أنها محاولة انتحار من عدمه، وتم سؤال أهلية المريضة داخل مستشفى المحمودية المركزي عن دوافع تناول السيدة لحبوب حفظ الغلال، ولم تنته التحقيقات بعد.

فيما أشارت التحريات الأولية إلى أنها إما تناولت الحبوب عن طريق الخطأ، أو أقدمت على الانتحار، في الوقت الذي أكد فيه الأطباء أن حالتها لا تسمح بالاستجواب.