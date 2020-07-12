مصرع عامل تناول حبوب حفظ الغلال بالخطأ في سوهاج

لقى عامل مصرعه إثر تناول حبوب حفظ الغلال بالخطأ، بمركز المراغة بسوهاج، وجرى نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "رأفت.ع.أ" 33 عاما، عامل، يقيم بناحية بهاليل الجزيرة دائرة المركز، جثة هامدة بسبب تناول أقراص مجهولة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال شقيقه "عاطف.ع.ش" 31 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد شقيقه بالمنزل تناول أقراصا سامة تستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.