«شباب ماسبيرو»: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج الشائعات بشأن المنطقة والأهالي عبر السوشيال ميديا

قال مصباح حسن، المتحدث الرسمي لرابطة شباب وأهالي منطقة ماسبيرو، إنه تم الاتفاق بين الحكومة والأهالي الراغبين في العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، وتم توقيع العقود بين الطرفين، والتي تضمنت مساحة الوحدات السكنية والقيمة الإيجارية المتفق عليها، وذلك رغبة من الطرفين للوصول إلى ما يحقق المصلحة العامة للدولة والأفراد.

ونفى المتحدث الرسمي للرابطة، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن تكون المنطقة كانت عبارة عن عشش وخرابات كما أشاع البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن المنازل كان بها كل المرافق والخدمات، من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأن تهالك المنازل خلال فترتها الأخيرة يرجع إلى أن الحكومة منعت التنكيس عنها منذ 1984، فأصبحت متهالكة بفعل الزمن.

بلاغ للنائب العام بشأن نشر أخبار كاذبة عن المنطقة على مواقع السوشيال

وأشار «حسن» إلى أن الأهالي تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد أحد مرجي الشائعات عن المنطقة والأهالي، محذرين كل من تسول له نفسه التعرض لسمعتهم أو سمعة المنطقة بسوء، عن طريق نشر شائعات أو معلومات مغلوطة، موضحا أن المسلك القانوني سيكون الرادع لهؤلاء.

تطوير مثلث ماسبيرو.. تشطيب 900 وحدة سكنية لأهالي المنطقة

تسعى وزارة الإسكان لإنهاء تطوير مثلث ماسبيرو في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وأكد نسيم سليم، مدير مشروع مثلث ماسبيرو أن هناك أكثر من 900 شقة كاملة التشطيب سيتم تسليمها لأهالي المنطقة بعد التطوير، وذلك في نهاية العام الجاري.

وأضاف نسيم لـ«الوطن»، أن تطوير مثلث ماسبيرو مستمر لإنجاز المشروع في أسرع وقت وتغيير حياة المواطنين للأفضل، وذلك ضمن خطة القضاء على العشوائيات في الجمهورية، وتوفير حياة كريمة للمصريين في كل المحافظات، من خلال توفير وحدات آمنة ومتطورة بها الخدمات كافة.

يذكر أن مسطح منطقة مثلث ماسبيرو التقريبي نحو 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود مباني مهمة، منها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقا من توجه الدولة يجرى تطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطنها.

تبلغ المساحة المخصصة لمشروع الأبراج 6.2 فدان، كما يشمل المشروع تنفيذ أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقًا، ترتكز على قاعدة من طابق أرضي وأول وثانٍ، لتوفير عدد من الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية.

وتشمل أبراج المشروع دور بدروم «جراج سفلي» بمسطح 19220 متر مربع، سعة 353 سيارة، وطابق أرضي «تجاري» بمسطح 16970 متر مربع، وطابق أول «جراج علوي» بمسطح 15800 مترمربع، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها. يتكون كل برج من 18 طابقا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 متر مربع.