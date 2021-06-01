فى نقاط.. تعرف على مستجدات مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية كبرى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، نظرا لموقعها المتميز، حيث تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة نحو 900 متر.

ويعد مشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو»، من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضاري، ما يغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وترصد الوطن فى سطور، آخر مستجدات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

آخر مستجدات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

- يبلغ مسطح منطقة مثلث ماسبيرو التقريبي نحو 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.

- تتميز منطقة مثلث ماسبيرو بوجود العديد من المبانى ذات الاستعمال المميز، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقا من توجه الدولة يجرى تطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطنها.

- تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.

- إضفاء عدد من عناصر جذب للتجارة والسياحة.

- عمل سلسلة من الفنادق المهمة لتنشيط العملية السياحية بالمنطقة.

- يتكون المشروع من أبراج تشمل دور بدروم «جراج سفلي» بمسطح 19220 متر مربع، سعة 353 سيارة، وطابق أرضي «تجاري» بمسطح 16970 متر مربع، وطابق أول «جراج علوي» بمسطح 15800 مترمربع، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

- يتكون كل برج من 18 طابقا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 متر مربع.

- موعد تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بنهاية عام 2021.

- يبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 متر، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.

- إقامة مبان وأبراج شاهقة ذات طراز معماري ومعاصر.

- كما يشمل المشروع تنفيذ أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقًا، ترتكز على قاعدة من طابق أرضي وأول وثانٍ.

- توفير عدد من الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخي في منطقة وسط المدينة.

- تبلغ المساحة المخصصة لمشروع الأبراج 6.2 فدان.

- بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع، نحو 85%.